Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.03.2017 12:30

Прокуратурой города Кандалакши поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту ДТП, в результате которого пассажирам причинен тяжкий вред здоровью

Прокуратурой города Кандалакши поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В судебном заседании было установлено, что северянин, управлял автомобилем «Тоуota Саmrу», двигаясь по автодороге, ведущей из г. Мурманск в сторону г. Санкт-Петербург, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, выбрал скорость движения, которая не обеспечивала контроля за управляемым транспортным средством, в результате чего допустил занос управляемого автомобиля с последующим выездом на полосу автомобильной дороги, предназначенную для движения встречных транспортных средств, и последующее столкновение его автомобиля с двигавшимся навстречу автомобилем «УАЗ Патриот». В результате столкновения автомобилей произошло возгорание автомобиля.
В результате допущенного мужчиной дорожно-транспортного происшествия пассажир управляемого им автомобиля и пассажиры автомобиля «УАЗ Патриот» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водителю «УАЗ Патриот» причинены множественные телесные повреждения в виде комбинированной термомеханической травмы, которые в совокупности расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Мужчина вину по предъявленному обвинению признал полностью.
С учетом данных о личности северянина, обстоятельств совершения преступления, тяжести наступивших последствий для потерпевшего судом с учетом позиции государственного обвинения он признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортного средства сроком на 3 года.


Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.38
Евро = 61.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.