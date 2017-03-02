Прокуратурой города Кандалакши поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту ДТП, в результате которого пассажирам причинен тяжкий вред здоровью

Прокуратурой города Кандалакши поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В судебном заседании было установлено, что северянин, управлял автомобилем «Тоуota Саmrу», двигаясь по автодороге, ведущей из г. Мурманск в сторону г. Санкт-Петербург, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, выбрал скорость движения, которая не обеспечивала контроля за управляемым транспортным средством, в результате чего допустил занос управляемого автомобиля с последующим выездом на полосу автомобильной дороги, предназначенную для движения встречных транспортных средств, и последующее столкновение его автомобиля с двигавшимся навстречу автомобилем «УАЗ Патриот». В результате столкновения автомобилей произошло возгорание автомобиля.

В результате допущенного мужчиной дорожно-транспортного происшествия пассажир управляемого им автомобиля и пассажиры автомобиля «УАЗ Патриот» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водителю «УАЗ Патриот» причинены множественные телесные повреждения в виде комбинированной термомеханической травмы, которые в совокупности расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Мужчина вину по предъявленному обвинению признал полностью.

С учетом данных о личности северянина, обстоятельств совершения преступления, тяжести наступивших последствий для потерпевшего судом с учетом позиции государственного обвинения он признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортного средства сроком на 3 года.



Прокуратура Мурманской области