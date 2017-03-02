Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.03.2017 09:49

Сегодня выпускники 9 классов пишут репетиционный экзамен по математике

Более 6,5 тысячи выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Мурманской области сегодня примут участие в репетиционном экзамене по математике. 

Экзамен будет проходить в 50 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), семь из которых расположены в труднодоступных и отдаленных местностях. Все ППЭ организованы в полном соответствии с требованиями, которые предъявляются к пунктам проведения основного государственного экзамена. 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) максимально приближены к настоящим и разработаны специалистами Федерального института педагогических измерений в соответствии с утвержденной спецификацией. Работа, на выполнение которой отводится 3 часа 55 минут, состоит из трех модулей (алгебра, геометрия, реальная математика). Выпускникам предстоит выполнить 26 заданий: 11 заданий по алгебре, 8 – по геометрии, 7 – по реальной математике.

Экзамен начнется в 10.00.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.38
Евро = 61.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.