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02.03.2017 11:45

Дан старт Всероссийскому фестивалю коммуникационных проектов по тематике безопасности жизнедеятельности «КОМПАС»

Инициатором творческого состязания выступило ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России».

Следует отметить, что «КОМПАС» - первый фестиваль коммуникационных проектов по тематике безопасности жизнедеятельности. Его главная цель - выявление и поддержка креативно мыслящих студентов и школьников!
Фестиваль посвящен 85-летию Гражданской обороны страны, 25-летию со дня образования Академии, 5-летию кафедры рекламы и связей с общественностью и Году экологии в России, и проводится в 2 этапа.
1 этап – прием работ и заявок. Срок предоставления заявок и работ до 10 апреля 2017 года.
2 этап – подведение итогов.
Победитель Фестиваля выбирается по результатам в каждой номинации и теме.
Темы: «Гражданская оборона», «Пожарная безопасность, безопасность на воде, безопасность в быту и на природе», «Здоровый образ жизни и ГТО», «Детская безопасность», «Безопасность в Интернете», «Instagram», «2017 – Год экологии в России».
Номинации: «Видеоролики», «Принт», «Комплексный проект в Интернете», «Арт-объект, пропагандирующий безопасность жизнедеятельности», «Комплексный социальный проект», «Инфографика», специальная номинация для педагогов «Лучший дистанционный курс по тематике безопасности жизнедеятельности», специальная номинация «Фирменный логотип кафедры рекламы и связей с общественностью факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России».
Церемония награждения победителей состоится 20 апреля 2017 года.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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