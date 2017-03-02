Житель Оленегорска, обвиняемый в незаконном получении пособия по безработице, предстанет перед судом

Прокуратурой города Оленегорска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособия по безработице путем представления заведомо ложных сведений).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, проведенной в Центре занятости населения. В ходе проверки был выявлен факт незаконного получения пособия по безработице в размере свыше 56 тыс.рублей.

Установлено, что северянин в период выплаты пособия по безработице получал доход от выполнения трудовых обязанностей. Таким образом, обвиняемый незаконно, путем представления заведомо ложных сведений получил пособие по безработице на вышеуказанную сумму.

Свою вину он признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. В рамках расследования уголовного дела прокуратурой города в интересах государства в порядке ст.44 УПК РФ предъявлен иск к мужчине о взыскании похищенных денежных средств.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления лицо наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Прокуратура Мурманской области