Сотрудники Управления ФСИН региона консультировали осужденных в режиме видеоконференцсвязи

В УФСИН России по Мурманской области прошло очередное дистанционное мероприятие по консультированию осуждённых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

В режиме видеоконференцсвязи на вопросы осуждённых ответили сотрудники юридической, воспитательной, медицинской и финансово-экономической служб.

В этот раз за консультацией обратились пять заявителей из исправительных колоний №17 и 18. Осужденных интересовали вопросы, связанные с введением в действие новых Правил внутреннего распорядка, организацией предоставления телефонных звонков, порядком снятия ранее наложенного взыскания.

По словам помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Бориса Чернова, принимавшего участие в мероприятии, дистанционное консультирование позволяет охватить широкую аудиторию осуждённых, в том числе из отдалённых от центра колоний. К тому же, перед проведением сеанса видеосвязи заблаговременно в УФСИН от учреждений поступает перечень интересующих заявителей тем, что позволяет специалистам Управления подготовить исчерпывающую информацию по существу заданных вопросов для доведения её до осужденных в режиме видеоконференцсвязи.

Данный эффективный вид консультирования в региональном УФСИН проводится ежеквартально.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области