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02.03.2017 10:45

В Североморске возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества

В МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной обратился местный житель 1964 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Заявитель рассказал полицейским, что 15 февраля 2017 года на одном из сайтов нашел объявление о продаже лодочного мотора. Цена и характеристики товара его устроили. Связавшись с инициатором объявления, он узнал, что за товар необходимо перечислить предоплату. Несмотря на то, что северянин знал о случаях интернет-мошенничеств, он перечислил около 34 тысяч на счет предприятия, зарегистрированного в Москве. Однако оплаченный товар спустя время он так и не получил, а «продавцы» лодочного мотора перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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