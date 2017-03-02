Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.03.2017 10:00

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 марта

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 1 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 3 МАРТА – пр. Кольский, 169, 171, 173

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 16.00 пр. Ленина, 19, 19а, 21, 23
ул. Полярные Зори, 2

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Володарского, 12
ул. Успенского, 4
ул. Шевченко, 1а, 6а

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.38
Евро = 61.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.