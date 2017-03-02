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02.03.2017 09:35

Горнолыжные склоны — территория равных возможностей. Мурманская область стала 19-м регионом России, который присоединился к новой программе реабилитации детей-инвалидов

Артем Дашевский.

А именно с Детским церебральный параличом. Идея поставить на горные лыжи детей с таким диагнозом родилась в Москве в 2014-м. С этого сезона программа стартовала и у нас, в Кировске. Начинание поддержали муниципалитет, градообразующее предприятие и горнолыжный комплекс. Приобрели оборудование. Инструкторы прошли обучение. И пять особых спортсменов уже приступили к занятиям. И "Лыжи мечты" доступны всем.
Социальный предприниматель Василиса Трусова: "Наша история начиналась с одного мальчика Миши Беляева. Его мама очень хотела, чтобы эта программа реализовалась у нас в городе. И мы решили - почему бы не попробовать. И все получилось".
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