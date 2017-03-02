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02.03.2017 09:27

Статуэтки, картины, украшения, игрушки. В Кандалакше открылась выставка Людмилы Бей

Артем Дашевский.

Лучший друг человека не собака, а кошка! В этом уверена жительница Кандалакши Людмила Бей. Саму себя она называет не иначе как "кошачей душой". Любовь к усатым - полосатым появилась в далеком детстве. Сегодня, из-за постоянной занятости, к сожалению, держать животное дома нет возможности. Тогда Людмила решила окружить себя грациозными четвероногими, но не живыми. Стала собирать коллекцию. Здесь статуэтки, картины, украшения, игрушки и многое другое. Более пятисот экспонатов. И неизменно они объединены одной темой, конечно, кошки.
Автор выставки "Кошки - очарование моё" Людмила Бей: "1,5 года мне исполнилось, когда у нас появилась первая кошка и с ней у меня связано очень хорошее воспоминание. Это мяукающее, хвостатое, царапающееся существо, оно мне очень близко".
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