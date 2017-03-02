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02.03.2017 09:20

Строители завершили основные работы. В просторных классах и мастерских смогут заниматься музыкой и художественным творчеством 200 юных мурмашинцев

Елена Белкина.

К 1 сентября мурмашинская школа искусств переедет в полностью реконструированное здание. Строители завершили основные работы. В просторных классах и мастерских смогут заниматься музыкой и художественным творчеством 200 юных мурмашинцев. Новый центр дополнительного образования соответствует всем современным требованиям, в том числе и по звукоизоляции, применены энергоэффективные технологии, создан свой автономный теплоцентр, учтены требования программы "Доступная среда" для северян с ограниченными возможностями здоровья. Практически готов концертный зал.
Директор Мурмашинской детской школы искусств Ольга Чемкаева: "Концертный зал будет на 45 мест, мебель уже прибыла, оборудование почти готово. В общем остались небольшие работы и я надеюсь, что в скором скором времени мы переедем сюда. Помещения очень просторные, очень светлые, очень большие и после старого здания здесь невероятные ощущения просто складываются, мы очень довольны".
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