Елена Белкина.

К 1 сентября мурмашинская школа искусств переедет в полностью реконструированное здание. Строители завершили основные работы. В просторных классах и мастерских смогут заниматься музыкой и художественным творчеством 200 юных мурмашинцев. Новый центр дополнительного образования соответствует всем современным требованиям, в том числе и по звукоизоляции, применены энергоэффективные технологии, создан свой автономный теплоцентр, учтены требования программы "Доступная среда" для северян с ограниченными возможностями здоровья. Практически готов концертный зал.

Директор Мурмашинской детской школы искусств Ольга Чемкаева: "Концертный зал будет на 45 мест, мебель уже прибыла, оборудование почти готово. В общем остались небольшие работы и я надеюсь, что в скором скором времени мы переедем сюда. Помещения очень просторные, очень светлые, очень большие и после старого здания здесь невероятные ощущения просто складываются, мы очень довольны".