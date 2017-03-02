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02.03.2017 09:05

Специалисты Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вновь в деле

Андрей Зайцев.

Морские спасатели вновь в деле. С начала года уже в шестой раз приходят на помощь. При том, что работают в усечённом составе: буксир "Пурга" теперь базируется в Севастополе. А за Полярным кругом экипаж спасательного судна "Мурманрыба" работает у северо-западного побережья полуострова Рыбачий. Маломерное судно, предназначенное для спортивной рыбалки, выбросило на мель в губе Вайда месяц назад. Никто не пострадал, людей эвакуировали. Судовладелец пытался самостоятельно решить проблему, но не получилось. Пришлось обратиться к профессионалам.
Руководитель ФГБУ "Северный ЭО АСР" Анатолий Леонтьев: "Операция достаточно сложная, чтобы не потерять судно. Не разорвать судно о камни, надо его аккуратно по большой воде снять, чтобы, не дай Бог, не получился "памятник" ещё одному брошенному судну".
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