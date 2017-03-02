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02.03.2017 08:50

В Мурманском областном художественном музее открылась мини-выставка из цикла "Дар Нади Леже"

Татьяна Нестерова.

В художественном музее открылась мини-выставка из цикла "Дар Нади Леже". Экспозицию посвятили 130-летию со дня рождения испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса. Представлено две картины. Натюрморты - любимый жанр художника. Факсимильные работы точно, со всеми подробностями воспроизводят оригинал. Техника их изготовления сочетает типографический способ с ручной доработкой. В 1969 году из Государственного музея им. Пушкина редкая коллекция поступила в фонды Мурманского художественного музея.
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