В Мурманском областном художественном музее открылась мини-выставка из цикла "Дар Нади Леже"

Татьяна Нестерова.

В художественном музее открылась мини-выставка из цикла "Дар Нади Леже". Экспозицию посвятили 130-летию со дня рождения испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса. Представлено две картины. Натюрморты - любимый жанр художника. Факсимильные работы точно, со всеми подробностями воспроизводят оригинал. Техника их изготовления сочетает типографический способ с ручной доработкой. В 1969 году из Государственного музея им. Пушкина редкая коллекция поступила в фонды Мурманского художественного музея.