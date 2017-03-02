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02.03.2017 08:42

Тренажеры и бассейн для малышей. Сохранение и укрепление здоровья детей — одна из основных задач североморского детского сада №30

Елена Ямаш.


В 30-м североморском детском саду дети болеют меньше всего. Уже несколько лет подряд учреждению удается добиться лучшего во флотской столице показателя. В течение года в среднем каждый ребенок из за болезни пропускает всего 6 дней, в то время как в других садах - более 20. Секрет прост: здесь один из самых больших в области физкультурных залов. Тренажеры для малышей, в оздоровительном центре - бассейн. Сохранить и укрепить здоровье - задача номер один. Особая радость для педагогов, когда перед ребятами приоткрываются двери в большой спорт.
Инструктор по физической культуре ДОУ № 30 г. Североморска Ирина Чечулина: "Мне интересно наблюдать за детьми, за их развитием, поведением, эмоциональным откликом. На занятиях по физкультуре дети радуются, веселятся, развиваются, у них много чего получается. Мне нравится наблюдать, когда дети радуются своим же достижениям, когда у них что-то получается".
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