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02.03.2017 08:35

Новые подходы и технологии в медицине. В Мурманске сегодня второй день медицинского конгресса "Северное сияние"

Анастасия Ярославская.

В Мурманске сегодня второй день "Северного сияния". На трех площадках медицинского конгресса доктора со всей области узнают о новых подходах и технологиях в своей отрасли. Опытом делятся "звезды" из обеих столиц - педиатры, терапевты, эндокринологи, урологи, инфекционисты. Во врачебной палате региона между тем отмечают отличие этого конгресса от предыдущих. Выделяют дискуссию о правовой защите медиков и введенном недавно формате непрерывного медицинского образования.
Председатель Региональной общественной профессиональной организации "Врачебная палата Мурманской области" Владимир Василенко: "К 18-19 году мы должны сформировать для каждого врача систему непрерывного образования - 250 часов. В среднем это будет 50 часов ежегодного профессионального образования. Я надеюсь, что в будущем мы точно также продолжим сотрудничество с минздравом по вопросам аккредитации наших докторов и формированию системы непрерывного образования уже на территории Мурманской области".
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