В Мурманской областной Думе состоялся брифинг по вопросам изменений в регламенте работы законодательного органа региона

Алексей Елкин.

Прежде всего - удар по репутации! Имиджевые и материальные потери депутатов, пропускающих заседания, сегодня стали темой брифинга в Мурманской областной Думе. С журналистами встретились Владимир Мищенко и Андрей Чернев - разработчики изменений в регламенте работы законодательного органа региона. Новые правила, утвержденные на заседании Думы, уже вступили в силу, и, как прозвучало, будут совершенствоваться. Уважительными причинами для пропуска теперь являются больничный лист, отпуск и служебная командировка. Отдельный пункт - для работающих на освобожденной основе, т. е. не получающих зарплату из бюджета - производственная необходимость.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы (руководитель фракции "Единая Россия") Владимир Мищенко: "Сегодня депутатский корпус, все, я считаю, депутаты - это вчера показало голосование Мурманской областной Думы - мы стоим на тех позициях, что необходима ответственность депутатов за исполнение своих обязанностей в соответствии с законом Мурманской области о статусе депутатов, соответственно, поднимать".

Для нарушителей - штрафные санкции. Причем, только для тех, кто кроме Думы нигде не работает. Это - две трети, 21 человек в составе депутатского корпуса. Их будут лишать части премии. Решение о наказании - за профильной комиссией по этике. Парламентариям, совмещающим депутатскую деятельность с работой на других постах, материальные потери не грозят. Но о допущенных "прогулах" будут знать избиратели, а это - репутационные потери.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Андрей Чернев: "Вопрос непростой. Вопрос сложный. С этической стороны непростой, с правовой стороны - непростой. Но все равно надо двигаться к тому, чтобы мы вошли в законодательное русло. Может быть, это, в конечном итоге, приведет к сокращению депутатского корпуса".





