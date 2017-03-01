Дети чужими не бывают. Накануне первого праздника весны - секреты семейного счастья от северянок

Яков Осетров.

Правительство России продолжает поддержку приёмных семей. Сумма ежемесячных выплат на содержание детей растет. Начисляется трудовой стаж. Но главное - даже не материальные блага, а чувство полноты жизни, которое приходит в дом.

Олег и Елена Игнатченко живут в Зверосовхозе. Когда дочка выросла и покинула дом, вдруг поняли, что осталась масса нерастраченных сил, и взяли Риту, о чём ни капельки не жалеют - ведь озорная девчушка подарила супругам вторую молодость. Вместе они рыбачат и путешествуют по стране.

Олег Игнатченко: "Взяли палатку, лодку, объехали всё Золотое кольцо. У Риты вообще своя палатка была. Когда она хотела спать, сама её ставила, сама матрасы накачивала".

Рита научилась играть на домре и стала чемпионкой по плаванию. Могла бы стать музыкантом или тренером, но мечтает о профессии повара.

Маргарита Шеина: "Макароны умею варить, пельмени, тортик сделать могу - тёртый пирог".

Жительница Колы Зинаида Филимонова - мама двух родных и троих приемных дочек. Её вдохновил пример подруги, Татьяны Ивановской, которая после смерти родственников приняла 5 детей. И это - в голодные 90-е.

Татьяна Ивановская (г. Кола): "Сколько тогда мы пережили, когда просто ты стоял над кусочком теста и просил: "Господи, ну помоги мне накормить детей".

Пришлось научиться экономить и создавать запасы на "черный день", печь хлеб. Вместе - выжили. В семье стало 14 детей, 12 из них - приемные.

Виталий Ивановский г. Кола: "Переживаем, конечно, за всех за них, а в целом - это счастье".

Счастлива и Зинаида Антоновна. Она воспитывает Алёну, Вику и Диану. У каждой своё хобби, и свой график дел по дому. Они отличные помощницы.

Зинаида Филимонова: "И не потому, что я это не могу сделать - я могу всё, а потому что у них вся жизнь впереди, и девочки должны к жизни быть готовы. Силы ещё есть и возможность что-то сделать хорошее на этой земле, и очень надеюсь, что вырастут они у меня замечательными людьми".

Недавно Зинаида Антоновна отметила юбилей, и лучшим подарком стал самый желанный подарок от детей: искреннее признание в любви: "Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, прости. Ты слышишь, мама?"

Мама - слышит. Мама - любит. И также будет любить внуков и внучек, которые продолжат традицию счастливых семей.







