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01.03.2017 18:45

Региональный координационный совет сторонников "Единой России" сегодня собрался на первое заседание в новом составе

Анастасия Ярославская.

Обновление - более чем наполовину, при утверждении кандидатур учитывались мнения на местах. 33, как их назвали сегодня, "лидера общественного мнения" и "индикатора качества жизни и региональных проблем" теперь займутся воплощением тактического плана по реализации предвыборной партийной программы. Плодотворной и результативной работы пожелал им спикер областной Думы Сергей Дубовой.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "У нас был реально выбор из тех людей, которые могут быть лидерами в своих местных отделениях партии, которые помогали бы местным отделениям партии в решении тех вопросов, которые необходимо решать "Единой России" в нашей стране. Я думаю, что главная задача - выполнение предвыборной программы. Это наш отсчет перед нашим избирателем, который избрал нас в законодательный орган нашего региона".
Задач впереди много. Обеспечение взаимодействия партии с экспертами, налаживание эффективной "обратной связи". Ну а начал свою работу Совет с выбора председателя. Им вновь стала Юлия Величко.
Председатель мурманского регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Юлия Величко: "Настрой боевой, оптимистичный и, вы знаете, я посмотрела, какая команда достойная и каждый специалист в своей отрасли. Я думаю, что очень достойные и очень богатые знания мы получаем с новым составом РКСС".
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