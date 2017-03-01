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01.03.2017 18:40

Когда большой бизнес приходит на помощь интеллектуальному спорту. Где в Заполярье появятся новые шахматные классы?

Когда большой бизнес приходит на помощь интеллектуальному спорту. Крупнейший в России производитель удобрений и Российская шахматная федерация подписали соглашение о генеральном партнерстве на 2017 год.
Во время подписания соглашения член попечительского совета шахматной федерации Андрей Гурьев отметил, что 7 лет назад, когда компания приняла решение поддерживать движение, это было стратегически правильно.
Генеральный директор компании "ФосАгро" Андрей Гурьев: "Для компании "ФосАгро" важно поддерживать российский спорт, и здесь шахматы, как я уже говорил, являются качественным для русских людей и для русских спортсменов, и, я надеюсь, что с нашей и вашей помощью этот вид спорта в Российской Федерации будет не только развиваться, а снова станет большим локомотивом".
В свою очередь президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов поблагодарил "ФосАгро" за сотрудничество, и отметил не только помощь на турнирах и соревнованиях, но и работу по повышению престижа шахмат в регионах.
Президент российской шахматной федерации Андрей Филатов: "Для нас, конечно, большая честь, что такая успешная компания сотрудничает с нашей федерацией, поддерживает шахматное движение, я знаю, что в регионах, то что делает "ФосАгро" - открывает новые шахматные классы поддерживает талантливых спортсменов - я знаю, что у вас успехи и в художественной гимнастике, и в шахматах".
С сентября 2016 года шахматные классы открыты в пятой кировской и апатитской пятнадцатой школах. Образовательный проект создан с нуля при поддержке компании "ФосАгро" и организации "Дрозд-Хибины". В них юные шахматисты имеют в своем распоряжении специальные учебники и рабочую тетрадь, а также современный ноутбук.
Преподаватель в шахматных классах Геннадий Кузьмин: "Шахматы хорошее развивающее занятие, оно единственное занятие, которое осталось, которое учит детей считать в уме, потому что сейчас компьютеризация, и все меньше, и меньше этого".
Шахматные классы есть во всех городах присутствия компания "ФосАгро", а это, помимо Кировска и Апатитов, Череповец, Балаково и Волхов, где ребятам со школьной скамьи прививает интерес к этому развивающему интеллектуальному виду спорта.
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