Устойчивый "минус". Заполярные синоптики не прогнозируют улучшений погоды в ближайшее время

Елена Сивонен.

Завершается первый день весны. Хотя ее прикосновение мы сегодня не почувствовали. Но солнце радовало глаз. На улице - устойчивый "минус". И синоптики в ближайшее время иного не прогнозируют. Наоборот, ждём снегопадов. А еще 1 марта - День кошек. Официальный Всемирный - 8 августа. Но хозяева и поклонники усатых-полосатых отмечают его сегодня. Ведь выражение "мартовский кот" - синоним пробуждения после зимней спячки и любвеобильности. По выбору самого пушистого, он или она станет новым символом газеты "Вечерний Мурманск" - сегодня объявили народное голосование. Оно до 13 марта. А в музее истории Кандалакши - по случаю праздника - выставка Людмилы Бей "Кошки - очарование моё". В личной коллекции - больше 500 экспонатов со всего мира. Вот так в ее душе всегда царит март.





