Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.03.2017 18:30

Устойчивый "минус". Заполярные синоптики не прогнозируют улучшений погоды в ближайшее время

Елена Сивонен.

Завершается первый день весны. Хотя ее прикосновение мы сегодня не почувствовали. Но солнце радовало глаз. На улице - устойчивый "минус". И синоптики в ближайшее время иного не прогнозируют. Наоборот, ждём снегопадов. А еще 1 марта - День кошек. Официальный Всемирный - 8 августа. Но хозяева и поклонники усатых-полосатых отмечают его сегодня. Ведь выражение "мартовский кот" -  синоним пробуждения после зимней спячки и любвеобильности. По выбору самого пушистого, он или она станет новым символом газеты "Вечерний Мурманск" - сегодня объявили народное голосование. Оно до 13 марта. А в музее истории Кандалакши - по случаю праздника - выставка Людмилы Бей "Кошки - очарование моё". В личной коллекции - больше 500 экспонатов со всего мира. Вот так в ее душе всегда царит март.


← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.96
Евро = 61.39
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.