В областной детско-юношеской библиотеке состоялся День информации «Они прославили Россию»

Саршеклассники и студенты приняли участие в патриотическом часе «Я – сын своего народа», на котором познакомились с современной наградной системой страны и с героями, прославившими нашу Родину. Ребята посмотрели документальные фильмы о героях Российской Федерации: известном всему миру полярнике Артуре Чилингарове, лётчике-космонавте Сергее Крикалёве, военном лётчике-снайпере Валентине Падалке.



Книжная выставка «Герои и награды России» познакомила гостей библиотеки с книгами Игоря Гусева «Ордена, медали и наградные знаки от Петра I до современности» и Юрия Лубченкова «Георгиевские кавалеры». Свои знания по теме выставки участники смогли проверить, отвечая на вопросы викторины.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /