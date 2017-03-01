Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.03.2017 18:05

В областной детско-юношеской библиотеке состоялся День информации «Они прославили Россию»

Саршеклассники и студенты приняли участие в патриотическом часе «Я – сын своего народа», на котором познакомились с современной наградной системой страны и с героями, прославившими нашу Родину. Ребята посмотрели документальные фильмы о героях Российской Федерации: известном всему миру полярнике Артуре Чилингарове, лётчике-космонавте Сергее Крикалёве, военном лётчике-снайпере Валентине Падалке.

Книжная выставка «Герои и награды России» познакомила гостей библиотеки с книгами Игоря Гусева «Ордена, медали и наградные знаки от Петра I до современности» и Юрия Лубченкова «Георгиевские кавалеры». Свои знания по теме выставки участники смогли проверить, отвечая на вопросы викторины.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.96
Евро = 61.39
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.