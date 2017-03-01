Мурманское УФАС России сообщает итоги мониторинга розничных и оптовых цен на нефтепродукты за период с 20.02.2017 г. по 26.02.2017 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (Мурманское УФАС России) проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.
Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 20 февраля 2017 года по 26 февраля 2017 года.
Результаты мониторинга розничных цен:
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 36,97 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 39,67 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 41,24 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
38,04 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
40,74 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
42,80 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 36,93 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 39,72 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 41,62 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
36,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 39,63 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
41,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
37,69 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
39,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
41,69 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
37,00 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
39,70 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/сезон
|
41,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
37,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
39,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
41,85 руб.
|
изменений не зафиксировано
Результаты мониторинга оптовых цен:
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились:
АИ-92 — 46500 руб/т ( изменений не зафиксировано );
АИ-95 — 47300 руб/т (изменений не зафиксировано);
Дт/зим — 45400 руб/т (изменений не зафиксировано).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились:
АИ-92 — 44850 руб/т (изменений не зафиксировано);
АИ-95 — 45600 руб/т (изменений не зафиксировано);
Дт/зим — 44000 руб/т ( изменений не зафиксировано ).
/ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ/