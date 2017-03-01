Мурманское УФАС России сообщает итоги мониторинга розничных и оптовых цен на нефтепродукты за период с 20.02.2017 г. по 26.02.2017 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (Мурманское УФАС России) проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.

Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 20 февраля 2017 года по 26 февраля 2017 года.

Результаты мониторинга розничных цен:

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 36,97 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 39,67 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 41,24 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 38,04 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 40,74 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 42,80 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 36,93 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 39,72 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 41,62 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 36,90 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 39,63 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 41,20 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 37,69 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 39,99 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 41,69 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 37,00 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 39,70 руб. изменений не зафиксировано Дт/сезон 41,20 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 37,20 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 39,95 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 41,85 руб. изменений не зафиксировано

Результаты мониторинга оптовых цен:

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились:

АИ-92 — 46500 руб/т ( изменений не зафиксировано );

АИ-95 — 47300 руб/т (изменений не зафиксировано);

Дт/зим — 45400 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились:

АИ-92 — 44850 руб/т (изменений не зафиксировано);

АИ-95 — 45600 руб/т (изменений не зафиксировано);

Дт/зим — 44000 руб/т ( изменений не зафиксировано ).

/ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ/