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01.03.2017 18:25

Мурманская область заняла 4 место по Северо-Западу в рейтинге эффективности регионов по реализации молодежной политики

Федеральное агентство по делам молодежи по итогам 2016 года подготовило рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику.

При подготовке рейтинга оценивались работа профильных региональных структур по организации мероприятий, участие во всероссийской форумной кампании, работа с автоматизированной информационной системой «Молодежь России», учитывались эффективность системы грантовой поддержки и наличие соответствующих институтов, инфраструктуры, коммуникаций и нормативно-правовой базы. В интегральном рейтинге 85 регионов Российской Федерации Мурманская область заняла 28 место, войдя во вторую группу эффективности.

«Такая высокая оценка стала возможной благодаря особому вниманию со стороны губернатора Марины Ковтун, регионального правительства к вопросам молодежной политики. А самое главное, что эта работа находит отклик и поддержку ребят и девушек нашего заполярного края», – сказал заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин, комментируя достигнутый результат.

В частности, он также отметил, что в 2016 году одним из ключевых направлений работы по реализации государственной молодежной политики в Мурманской области стало проведение форумной кампании. Молодежные форумы – основная форма обмена опытом, в рамках таких площадок происходит обсуждение новых идей и формирование молодежных проектных команд, ребята получают информацию о возможностях продвижения молодежных инициатив. В 2016 году в Кировске был впервые проведен региональный форум рабочей молодежи. Участие в нем приняли активы работающей молодежи основных предприятий региона. Форум рабочей молодежи стал частью всероссийской форумной кампании, координатором которой выступает Федеральное агентство по делам молодежи. В рамках этой кампании также были впервые проведены четыре межмуниципальных молодежных форума в Апатитах, Коле, Снежногорске и городе Полярные Зори и региональный молодежный форум в Мурманске. Всего в прошлом году в молодежных форумах региона приняли участие более 500 человек. Кроме того, Мурманская область была представлена на молодежных форумах окружного и всероссийского уровня: «Ладога», «Балтийский Артек», «Территория смыслов», «Таврида», «Арктика».

Анатолий Векшин подчеркнул, что одним из значимых результатов 2016 года является создание в Мурманской области регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» – нового по формату волонтерского объединения, мощного ресурса в реализации патриотических мероприятий. В регионе действуют 17 муниципальных штабов движения, более 800 человек выразили желание стать его волонтерами. В мероприятиях «Волонтеров Победы» приняли участие более 15 тысяч человек по всей Мурманской области. Деятельность отделения «Волонтеров Победы» в Мурманской области признана одной из самых результативных в 2016 году.

Грантовая поддержка социально-значимых проектов – еще одно важное направление региональной работы в сфере молодежной политики. В прошлом году при формировании бюджета на реализацию молодежной политики на 2017 год и последующие годы впервые предусмотрены средства на предоставление таких грантов физическим лицам из числа молодежи.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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