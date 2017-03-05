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05.03.2017 15:00

«Скажем пожарам «Нет» - региональный конкурс стенгазет проходит в Мурманской области

Его организаторами выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ, Мурманское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества и при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.  

В творческом состязании, посвященном Дню пожарной охраны России и 125-летию ВДПО, могут принять участие школьники, воспитанники детских домов, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования, а также все желающие в возрасте от шести до 18 лет.
Конкурсные работы на творческое состязание предоставляются по восьмое  апреля текущего года в Центр пропаганды и связей с общественностью ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» (г. Мурманск, ул. Шевченко, 32, тел. (8152)53-81-94); в электронном формате – на адрес пресс-центра ГУ МЧС России по Мурманской области e-mail: spasmur@yandex.ru.
Все участники конкурса получат сертификат участника, а победители - дипломы и памятные подарки.
О дате и месте проведения торжественной церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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