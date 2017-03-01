Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.03.2017 16:40

Мурманская область сохраняет позиции лидера на Северо-Западе по выращиванию товарной рыбы

Алексей Елкин.

Показатели прошлого года - почти 14 тысяч тонн атлантического лосося и форели. По информации Росрыболовства - мы вторые после Карелов. У соседей объемы - больше на тысячу тонн. В плане развития аквакультуры Северо-Западный федеральный округ уступает только Южному, где показатели - почти в 2 раза выше. На третьем месте Центральный округ. Доля выращиваемой продукции в общероссийском вылове на уровне 4 процентов. Основная добыча приходится на Дальний Восток. При этом, во всем округе в минувшем году рыбы выращено в 2 раза меньше, чем в Мурманской области. И практически, весь объем там - заслуга Приморского края.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.96
Евро = 61.39
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.