Мурманская область сохраняет позиции лидера на Северо-Западе по выращиванию товарной рыбы

Алексей Елкин.

Показатели прошлого года - почти 14 тысяч тонн атлантического лосося и форели. По информации Росрыболовства - мы вторые после Карелов. У соседей объемы - больше на тысячу тонн. В плане развития аквакультуры Северо-Западный федеральный округ уступает только Южному, где показатели - почти в 2 раза выше. На третьем месте Центральный округ. Доля выращиваемой продукции в общероссийском вылове на уровне 4 процентов. Основная добыча приходится на Дальний Восток. При этом, во всем округе в минувшем году рыбы выращено в 2 раза меньше, чем в Мурманской области. И практически, весь объем там - заслуга Приморского края.





