Весна пришла, пока только календарная. На улице уверенный "минус", но Заполярье уже готовится к паводку

Светлана Деменева.

Мурманская область готовится к паводку. Когда начнется весна пока не ясно, раньше обычного или в пределах нормы - в конце апреля. Но специалисты единодушны - эта весна будет сложной. Столько снега на севере области не выпадало за всю историю наблюдений.

Для Нины Евсеевны паводок уже начался. Точнее, противопаводковая работа. Чуть теплее и снег с Варничной сопки топит подходы к дому. С тех пор, как выше построили гаражи и насыпь - вода изменила маршрут. Если таять начнет быстро, местным жителям придется трудно.

Нина Евсеевна Баранова: "Тут пропускаем - там пропускаем - соседи тоже в подвале полно воды".

Проверку подвалов в домах начали и муниципалитеты. Есть еще проблемные точки. В Североморске, например, это муниципальная дорога в гарнизон летчиков. И в городе много неубранного снега. За плохую уборку и вывоз сумма штрафов обгоняет сумму контракта.

Глава администрации ЗАТО г. Североморск Ирина Норина: "Мы это держим на контроле. Во дворы выходит регулярно, по графику муниципальный контроль и по обращениям граждан. Это вся работа ведется однозначно".

Подготовку к паводку начали дорожные службы. На всех трассах уберут снежные валы и обследуют ливневку. Будет круглосуточное дежурство. Первые работы начались на сложной дороге Североморск - Мурманск. Несколько лет она была фактически бесхозной - хотя и принадлежала Минобороны. Теперь - зона ответственности области и компании "Никель - Автодор".

Инженер по подготовке производства, компания "Никель — Автодор" Павел Воронов: "Почти все трубы были забиты песком, огромные земляные валы на обочинах, под барьерным ограждением в частности - что так же является помехой к пропуску воды. В октябре нам, когда дорогу передали, что смогли мы сделали. Будем надеяться, что все будет хорошо".

Пока минусовая температура не дает говорить о какой либо опасности на льду. Но с марта мониторинг ледового покрова сотрудники ГИМС будут проводить чаще. Этот календарный месяц еще не весна реальная, но, наш климат, как известно, с капризами.

Государственный инспектор ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области Александр Кульшенко: "Когда начнется весна - начнутся мероприятия по предотвращению паводка, взрывные работы на водоемах, где это необходимо. Я думаю, опасаться не стоит - службы все готовы к этому".

Точные прогнозы таяния снега не берутся делать даже в гидрометцентре. Пока здесь готовы подвести только итоги трех месяцев этой зимы. Снега было мало на юге - и много на севере Кольского полуострова.

Начальник "Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Елена Сиеккинен: "За весь период наблюдений такого количества снега в городе Мурманске не выпадало никогда. Моментом начала наблюдений мы считаем с 1936 года".

Март в Мурманской области еще климатическая зима. Но самый солнечный месяц. И солнце начинает все больше пригревать. Пока, как обычно, весну ждут в апреле. Но, в этом не уверен точно никто. Владельцам дач и жителям частного сектора в МЧС советуют все-таки, тоже сейчас начинать подготовку к паводку.