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01.03.2017 14:15

Слепить тысячу пельменей за 2 дня! Апатитская семья делится секретами приготовления национального блюда

Кирилл Коган.

Слепить тысячу пельменей за 2 дня! В Интернете набирает популярность видео, на котором апатитская семья делится секретами приготовления национального блюда. Не так давно, в одной из социальных сетей, Владимир и Елена Васильевы создали кулинарную группу. Идея приготовить пельмени для всех друзей и родственников родилась у дочки Васильевых. Работа кипела несколько вечеров, за это время кулинары сделали 11 килограммов угощения. Для фарша использовали и исконно северные начинки - оленину и треску.

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