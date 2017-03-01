21 год назад основали космодром «Свободный»

1 марта 1996 года в Амурской области по указу Президента РФ был образован новый Государственный испытательный космодром, получивший название «Свободный». История появления и причины образования нового космодрома связаны с политическими событиями в нашем государстве в начале 1990-х годов. Новый космодром по планам должен был стать стартовой площадкой с возможностью запуска ракет-носителей тяжёлого класса и позволить уйти или, по крайней мере, ослабить зависимость космической отрасли России от внешних факторов. В результате проведённых масштабных рекогносцировочных работ в качестве места расположения нового космодрома был выбран район города Свободный Амурской области. Уже 4 марта 1997 года с космодрома «Свободный» был осуществлён первый успешный запуск ракеты-носителя «Старт-1» с космическим аппаратом «Зея». В декабре того же года здесь состоялся второй успешный запуск ракеты-носителя «Старт-1» с американским космическим аппаратом. К концу 1990-х на космодроме были проведены колоссальные работы по оборудованию его материально-технической базы, а также сохранены от уничтожения значительные ресурсы, располагавшейся здесь ранее дивизии РВСН. Планировалось реконструировать и модернизировать всю данную инфраструктуру, что сделало бы «Свободный» вторым полноценным космодромом России. Однако, финансовые проблемы в стране не дали возможности для проведения этих работ. Реконструкция затянулась на годы. Запуски осуществлялись редко. После первых двух запусков было проведено ещё только три: в 2000, 2001 и 2006 годах. Все три запуска были успешными, и все они вывели на орбиту иностранные космические аппараты: один шведский и два израильских, что говорило об интересе и готовности к сотрудничеству со стороны зарубежных партнёров, а также указывало на то, что несмотря ни на какие трудности, Россия по-прежнему занимала и занимает лидирующие позиции в космонавтике. В марте 2007 года о закрытии космодрома заявил глава Амурской области. А к основным причинам прекращения функционирования «Свободного» отнесли малую интенсивность запусков, недостаточность финансирования, а также сокращение вооружённых сил. Однако, уже сегодня неподалёку от закрытого космодрома «Свободный» возводится новый космодром «Восточный» с современной инфраструктурой, оборудованием, а также возможностями для запуска ракет-носителей всех классов от лёгкого до тяжёлого, где первый запуск ракеты-носителя типа «Союз» состоялся 28 апреля 2016 года.

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