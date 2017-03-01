За невыполненный ремонт председатель ТСЖ оштрафован на 15 тысяч рублей

В отделе судебных приставов г. Кировска на исполнении находилось исполнительное производство в отношении ТСЖ, которое должно было произвести ремонт поврежденных поверхностей и восстановление остекления на внутренних рамах оконных блоков лестничной клетки подъезда.

В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» организации-должнику был установлен срок для добровольного исполнения. Тем не менее, в указанный срок, организация решение суда не исполнила, подъезд был отремонтирован только частично. Объективных причин неисполнения решения суда в полном объеме организация-должник не представила, в связи с этим судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора с ТСЖ в размере 50 тысяч рублей, и установлен новый срок исполнения.

Но в указанный срок решение суда в полном объеме должник вновь не исполнил, в связи с чем председатель ТСЖ был оштрафован на 15 тысяч рублей. Кроме разъяснительной беседы он был предупрежден об уголовной и административной ответственности.

В течение недели ТСЖ исполнило решение суда в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области