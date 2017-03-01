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01.03.2017 15:00

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

Сегодня отмечается Всемирный день гражданской обороны. Именно в этот день, 1 марта 1931 года, была создана Международная организации гражданской обороны (МОГО).

С апреля 2014 года Генеральным Секретарем организации назначен россиянин Владимир Кувшинов. Это стало признанием важной роли России в международной системе гражданской обороны, подтверждением ценности российского опыта и технологий в этой области.
В 2017 году МОГО отмечает 86-летие. Кроме того, исполняется 80 лет со дня образования штаб-квартиры организации в Швейцарии, а также 40 лет со дня подписания знаменитых Дополнительных протоколов Женевской конвенции 1977 года, касающихся защиты жертв международных и немеждународных вооруженных конфликтов.
Сегодня МОГО - практически единственная организация в мире, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты на международном уровне. Этому во многом способствует подписанное соглашение о сотрудничестве между МОГО и ООН, которое открыло новые возможности в области подготовки специалистов и населения к чрезвычайным ситуациям различного характера и уровня.
В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 58 стран - постоянных членов, 17 государств имеют статус наблюдателей, кроме того 30 организаций являются ассоциированными членами МОГО. Сама организация имеет статус межправительственной.
Россия стала полноправным членом этой организации в мае 1993 года. С тех пор Российскую Федерацию в МОГО представляет МЧС России.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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