В Кольском районе Мурманской области студенты колледжа успешно преодолели «Трудности перехода»

В рамках всероссийской кампании «Трудности перехода» сотрудники ГИБДД провели для учащихся Кольского транспортного колледжа занятие, в рамках которого был организован просмотр тематических роликов с обсуждением основных причин дорожно-транспортных происшествий.

Полицейские озвучили статистику аварийности на территории района за прошлый год. Цифры показывают, что половина дорожно-транспортных происшествий происходит с участием пешеходов. Часть случаев зарегистрирована непосредственно на пешеходных переходах. В связи с этим особое внимание ребят обращалось на соблюдение всех мер предосторожности при движении по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Им напомнили о необходимости быть предельно внимательными, не торопиться, правильно смотреть по сторонам, не отвлекаясь на посторонние предметы и разговоры с попутчиками.

Завершилось мероприятие тестированием на знание ПДД. Все ребята с ним справилась успешно, большинство из них не допустили не одной ошибки. Инспекторы ГИБДД выразили надежду, что и в реальной ситуации они будут действовать такжже разумно и только по правилам.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району)