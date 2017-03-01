Кольская АЭС: начался прием работ на конкурс «Энергия Севера»

Информационный центр Кольской АЭС приглашает талантливых детей Мурманской области принять участие в конкурсе художественного и литературного творчества «Энергия Севера - 2017». Конкурс приурочен к Году экологии в России и 25-летию АО «Концерн Росэнергоатом».

Проявить свои способности могут учащиеся дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и других учебных заведений Мурманской области, объединения, самодеятельные коллективы, студии, кружки и просто творческие семьи. Возраст участников – от 3 до 18 лет.

Организаторы предлагают пофантазировать на темы:

«Мой северный город – мой дом»,

«Я как дед и как отец пойду работать на АЭС!»,

«Костюм атомщика»,

«Приключения Атомёнка и Градиренки»,

«Наше будущее с АЭС»,

«Росэнергоатом, с юбилеем!» - специальная тема, посвящённая 25-летию концерна «Росэнергоатом».

Номинации конкурса: "Рисунок", «Мультимедийный проект» (видеоролик, фильм, мультфильм, презентация), "Литературная работа", "Декоративно-прикладное творчество".

Конкурсные работы принимаются до 14 апреля 2017 года по адресу: Информационный центр Кольской АЭС, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д.22, а также по электронной почте konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru

Ознакомиться с положением можно в социальной сети Вконтакте, группа «Информационный центр Кольской АЭС» (http://vk.com/icknpp). Телефоны для справок: 8 (81532) 44111, 43292, 43297.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.



Управление информации и общественных связей Кольской АЭС