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01.03.2017 13:40

"Северное сияние". Самые актуальные вопросы здравоохранения. Старт шестого медицинского конгресса

Анастасия Ярославская.

Итак, сегодня стартовал шестой медицинский конгресс "Северное сияние". Доктора со всей области. Два дня - о новых подходах и технологиях в медицине на всех этапах - и в диагностике, и в лечении. Три площадки. Лекторы - профессура из северной столицы и Москвы. Педиатры, терапевты, эндокринологи, урологи, инфекционисты - люди разных специальностей, но все в своей области "звезды". На примере собственных практик они поделятся опытом - как повысить качество помощи, быстрее добиться эффективности.
Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "В зале врачи со всей области. Мы постарались нацелить главных врачей отпустить специалистов из всех медорганизаций Мурманской области. Мы дали информацию о том, что проходит такой конгресс и в те подразделения, которые не нашего подчинения.Т.е. всех постарались максимально уведомить об этом замечательном мероприятии, о возможности поучиться".
Врачами, которые работают с будущим, называет коллег-педиатров профессор Василий Делягин. Он в Мурманске впервые, но уже рассчитывает, что не в последний раз. Главный опыт, который стремится передать, относиться к своей специальности, как к самой бережной. И по отношению к пациентам, и к суждениям о здоровье подрастающего поколения в целом.
Профессор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (г. Москва) Василий Делягин: "В педиатрии еще очень много традиционного, к счастью, но в то же время в педиатрии как отражение и результат этой традиционной бережности, заботы и осторожности к нашему маленькому пациенту. Достаточно много еще непроверенных, умозрительных утверждений, что вроде бы 70% наших детей больные и т.д. На самом деле, у нас хронических больных столько же, сколько и в остальных развитых странах".
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