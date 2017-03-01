Первый день весны. На Кольском полуострове продолжается климатическая зима

Светлана Деменева.

Весна у нас, на Севере, к сожалению, пока только календарная. Хотя по факту - и это констатируют метеорологи, - март самый солнечный из всех в году - месяц на Кольском полуострове. Солнечный, но климатически зимний. Снега в этом году много. За три месяца выпало рекордное количество за всю историю метеонаблюдений - а это с 36-го года. Долгосрочных прогнозов у специалистов нет. Но точно в ближайшее время еще минусовая температура и опять снегопады.

Начальник "Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Елена Сиеккинен: "По климатическим нормам у нас обильное снеготаяние начинается обычно в конце апреля - начале мая, поэтому, с этого момента, мы пока и склонны ждать приход весны на Кольский полуостров".