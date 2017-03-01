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01.03.2017 15:30

Школа по морской биологии открылась в МГТУ

28 февраля 2017 года в МГТУ начала работу Школа по морской биологии.

В рамках открытия Школы по морской биологии студенты приняли участие в биологическом диктанте, который проверил их знания по соответствующей тематике. Также были награждены победители фотоконкурса "Арктика глазами студентов". Для школьников в рамках мероприятия организован блиц-конкурс – серия вопросов, на которые нужно ответить за ограниченное количество времени.
В школе принимают участие бакалавры, магистранты, аспиранты, они представляют свои исследования на биологическую тематику в форме постера на постерной сессии, проводимой в Мурманском морском биологическом институте и Полярном научно-исследовательском институте океанографии и морского рыбного хозяйства имени Н.М. Книповича.
Школа по морской биологии организована в сотрудничестве с Полярным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича и Мурманским морским биологическим институтом.
Работы студентов оцениваются жюри, представителями потенциальных работодателей.

Пресс-служба МГТУ
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