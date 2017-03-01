В ЗАТО Александровск г. Полярный пройдут соревнования по плаванию

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы 2-4 марта 2017 года в плавательном бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Каскад» ДЮСШ имени дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова ЗАТО Александровск г. Полярный пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Весёлый дельфин».

В соревнованиях примут участие 130 юношей 2003 года рождения и младше и девушек 2005 года рождения и младше из гг. Мурманска, Апатиты, Полярные Зори, Оленегорска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск г. Полярный, Печенгского и Ковдорского районов.

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда, которая будет защищать честь Мурманской области 26-30 апреля текущего года на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Весёлый дельфин» в г. Санкт-Петербурге.

Министерство образования и науки Мурманской области