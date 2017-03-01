В связи с праздником 8 марта почта доставит пенсию на день раньше

В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи осуществляется ежемесячно с 3 по 20 число.

В связи с праздником 8 марта выплата пенсий, приходящаяся на это число, будет осуществлена на день раньше – 7 марта. Поскольку этот день является предпраздничным, работа отделений почтовой связи сократится на 1 час. С 9 марта доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.

Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счета в марте в обычные сроки.



Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области