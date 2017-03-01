История Кольского края, подвиги дедов и прадедов в Великую Отечественную войну. В Мурманской областной Думе открылась выставка книг "Детское рукописное чудо"

Татьяна Нестерова.

"Детское рукописное чудо". Выставка книг - в Мурманской областной Думе. Уникальный международный проект отмечает свое 20-летие. За эти годы в творческом марафоне приняли участие больше 33-х тысяч юных северян - от дошкольного возраста и старше. В фондах областной детско-юношеской библиотеки уже 7 тысяч неповторимых детских изданий. И рукописные книги не пылятся на полках - они путешествуют по городам Кольского края. Выставки проходят и за пределами региона.

Заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Марина Ёлкина: "Это конкурс, в котором могут принимать участие и взрослые. Ибо мы ценим, когда детей и взрослых объединяет единое творческое дело. Когда, мы всегда любим повторять, долгими, зимними вечерами: вся семья - от мала до велика - придумывает и оформляет эту книгу. Вы видите, они очень красочно оформлены. Помимо того, что ценен текст этих книг, здесь прекрасное оформление в разнообразной технике".

На выставке - 60 книг. Это рассказы об истории Кольского края, его жителях. Ребята пишут о подвигах своих дедов и прадедов в Великую Отечественную войну, сочиняют стихи, сказки. Одна из тем - 100-летие столицы Заполярья. Председатель регионального парламента поблагодарил коллектив главной детской библиотеки за организацию проекта и его развитие, вручил благодарственное письмо.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Я думаю, это очень полезная выставка. Мы всегда рады видеть библиотеку в стенах Мурманской областной Думы. Показывать новое творчество, то, что создают юные таланты нашего региона. Большое спасибо".