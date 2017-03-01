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01.03.2017 11:40

Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил деловой заход в порт Виктория (Сейшельские острова)

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющего задачи дальнего похода в Индийском океане прибыл в порт Виктория Республики Сейшельские острова. Вместе с БПК деловой заход для пополнения запасов и отдыха личного состава совершили спасательное буксировочное судно «Алтай» и средний морской танкер «Дубна».

В первый же день захода североморцы приветствовали Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации на Сейшельских островах Владимира Белоуса, который посетил борт БПК «Североморск» и встретился с командованием и экипажем корабля.
Деловой заход российских кораблей в порт Виктория продлится несколько дней, в течение которых моряки пополнят запасы продовольствия и пресной воды, а также посетят достопримечательности столицы Сейшельских островов.
БПК «Североморск» выполняет задачи похода в дальней океанской зоны под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей капитана 1 ранга Станислава Варика. 15 октября 2016 года корабль вышел из главной базы Северного флота - Североморска в составе корабельной авианосной группы (КАГ). В течение трёх месяцев экипаж БПК обеспечивал боевую устойчивость КАГ во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» по маршруту перехода в Средиземное море и в ходе проведения боевой операции у берегов Сирии.
Задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы выполняют с середины января. С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана. Российские моряки посетили пакистанский порт Карачи, а ранее совершили деловой заход в порт Салала (Оман).

Пресс-служба Северного флота
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