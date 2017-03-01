В Мурманске состоится творческая встреча "Мамин платок"

5 марта 2017 года Региональная общественная организация «Объединение украинцев Мурманской области» и Дом Дружбы приглашают на творческую встречу «Мамин платок», посвященную Международному женскому дню.

Мероприятие состоится в рамках реализации проекта - победителя конкурса областных грантов для общественных организаций Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В программе примут участие творческие коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы Мурманской области.

В фойе будет представлена выставка работ «Руками наших мам».

Начало встречи в 15.00 в Мурманской детской театральной школе, расположенной по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д.16.

Вход свободный.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области