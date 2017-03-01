С 1 апреля 2017 года работодатели должны предоставлять сведения о своих работниках по новой форме

Отделение Пенсионного фонда по Мурманской области напоминает: Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 07.12.2016 года № 1077п установлен новый формат предоставления работодателями сведений о своих работниках по форме СЗВ-М. Для избежания отказов в приеме отчетности до 1 апреля 2017 года устанавливается переходный период, во время которого сведения о застрахованных лицах могут быть приняты как по старому, так и по новому форматам.

Новую форму можно найти на сайте Пенсионного фонда в разделе «Страхователям».

Cведения о работниках за февраль необходимо сдать в ПФР не позднее 15 марта (до 1 января 2017 года эта отчетность предоставлялась не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом).



В отчетности отражаются сведения по всем работникам, с которыми заключены трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера, включая тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы или декретном отпуске. Если сведения предоставляются по 25 работникам и более, то форма СЗВ-М должна быть представлена в электронном виде. Обязанность в представлении «нулевой» отчетности по форме СЗВ-М у плательщиков страховых взносов отсутствует.



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