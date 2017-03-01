Маленькие зрители областного театра кукол приготовили волшебные блины

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Три поросенка» для юных северян педагоги Мурманской языковой школы провели открытый урок по развитию речи. В игровой форме специалисты рассказали детям о правильном произношении слов, речевой гимнастике и познакомили зрителей с английскими словами.

Дополнил обучающий урок рассказ о традициях древнейшего русского праздника - Масленицы. Вместе с ребятами преподаватели Мурманской языковой школы испекли волшебные блины.

/Мурманский областной театр кукол/