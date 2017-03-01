Большой десантный корабль «Александр Отраковский» выполнил учебные артиллерийские стрельбы в полигоне Северного флота в Баренцевом море

Экипаж большого десантного корабля Северного флота «Александр Отраковский», выполняющий плановые задачи курса боевой подготовки в полигоне Северного флота в Баренцевом море, отработал организацию отражения ударов надводных и воздушных целей с применением штатного оружия и использования технических средств.

Военные моряки выполнили учебные артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям комплексом АК-725. В качестве морской цели использовался поплавковый щит, заранее установленный в полигоне боевой подготовки. При ведении залповой стрельбы мишень была успешно поражена.

Противовоздушные стрельбы были проведены по имитированной воздушной цели. При этом основной упор был сделан на слаженность работы боевых расчетов радиотехнической и артиллерийской боевых частей при выдаче целеуказаний и сопровождении цели.

В ходе выполнения боевых упражнений в море экипаж отработал задачи противоминной защиты и провел зачётную стрельбу по плавающей мине, а также форсировал минное заграждение условного противника, которое было выставлено минно-тральными кораблями соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.



Пресс-служба Северного флота