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01.03.2017 12:45

Прокуратура г. Североморска направила в суд уголовное дело по факту грабежа

Прокуратурой города Североморска в суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя ЗАТО город Североморск, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Как установлено в ходе предварительного расследования, 25-летний житель Североморска, недавно освободившийся из исправительного учреждения, воспользовался тем, что ранее знакомый ему гражданин упал на крыльце магазина и находится в бессознательном состоянии, похитил из нагрудного кармана куртки последнего денежные средства на общую сумму 3000 рублей.
Продавец магазина, которая увидела происходящее на крыльце попыталась пресечь незаконные действия, однако обвиняемый, не реагируя на её требования, скрылся с похищенным.
Уголовное дело направлено в Североморский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишения свободы на срок до четырех лет.

Прокуратура Мурманской области
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