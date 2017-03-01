За применение насилия к представителю власти житель Кандалакши осужден к 3 годам лишении свободы

Приговором Кандалакшского районного суда ранее судимый северянин признан виновным в применении в мае 2016 года насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Приговором суда мужчине осужден по ч.2 ст. 321 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Адвокат осужденного обжаловала приговор суда в апелляционном порядке, настаивая на несоответствии выводов суда фактически установленным обстоятельствам дела, несправедливости назначенного наказания.

Мурманский областной суд, рассмотрев в заседании апелляционную жалобу стороны защиты, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для изменения приговора по приведенным в ней доводам. Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области