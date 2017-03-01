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01.03.2017 11:45

Виртуальные экскурсии. Музеи Заполярья покоряют всемирную паутину

Любовь Дубова.

Как продвигать музеи в Интернете, прежде всего, в социальных сетях? Лекция в областном краеведческом музее. Гости со всего региона. Докладчик - Анна Михайлова - специалист из Москвы. Называет презентацию выставок и мероприятий во всемирной паутине, - одной из важнейших составляющих работы каждого музея. Это тенденция последних 15 лет.
Специалист по продвижению Государственного исторического музея (г. Москва) Анна Михайлова: "Конечно, музей должен быть интересным и открытым, это касается не только его деятельности в Интернете, но и того спектра программ и выставок, которые он предлагает. Если в музеях комфортно, уютно, интересно и приятно, туда конечно будут возвращаться".
Интерес к музейным экспозициям Заполярья растет. Например, областной краеведческий в прошлом году посетили 90 тысяч человек. В начале 2017 только в новогодние праздники билетов продали 15 тысяч. В будни основной поток - туристы. Сейчас много китайцев. В выходные на выставки приходят северяне целыми семьями. Детские проекты теперь неотъемлемая часть работы. Продвижению музея в социальных сетях специалисты отводят большую роль.
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