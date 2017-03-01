Областной художественный музей приглашает северян на торжественное открытие выставки студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области «Молодежь Мурмана»

3 марта в 14.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской д.3, 2 этаж) состоится торжественное открытие выставки студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области «Молодежь Мурмана».

В экспозиции будут представлены работы студентов, сделанные по учебному плану и работы, которые создавались во внеучебное время. Творческие работы выполнены в различных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет, архитектурные проекты, эскизные разработки коллекций одежды и другие.

Основная идея мероприятия – раскрыть потенциал творческой молодёжи, повысить профессиональный рост участников и активизировать выставочную деятельность молодых художников.

Выставком принимает работы 27 февраля с 12.00 до 14.00 часов.

Выставка будет работать до 2 апреля.

/Мурманский областной художественный музей/