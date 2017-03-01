Телефон в куске мыла. Жители Заполярья, пытаясь передать осужденным запрещенные предметы, используют все новые уловки

Кирилл Коган.

Так, в 23-й ревдинской колонии сотрудники УФСИН пресекли попытку передать одному из заключенных подозрительную посылку от родственников. Осмотр показал, в бруске хозяйственного мыла запаян экран от мобильного телефона. Примерно в это же время сотрудники ИК №17 обнаружили в одной из "передач" 6 сотовых аппаратов и 8 сим-карт. Их попытались спрятать в пакете с продуктами. Всего в прошлом году, в ходе досмотровых мероприятий, было изъято более 300 телефонов - сообщает пресс-служба УФСИН по Мурманской области.