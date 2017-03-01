Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.03.2017 10:15

Мурманские кадеты достойно представили СК РФ в финале Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи – будущее науки» в рамках конференции старшеклассников «XVII школьные Харитоновские чтения»

В период с 16 по 19 февраля 2017 года воспитанники 11 «а» кадетского класса имени А.Невского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области МБОУ Лицей №2 города Мурманска Калинин Антон и Чередниченко Всеволод приняли участие в финале Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи – будущее науки» в рамках конференции старшеклассников «XVII школьные Харитоновские чтения», прошедшем в городе Сарове Нижегородской области. Чтобы попасть в финал кадеты прошли не простой двухэтапный отбор.

В этом году за победу боролись свыше 200 школьников, представляющих 55 делегаций из различных регионов России. Кадеты достойно представили Следственный комитет Российской Федерации и Мурманскую область на данном представительном научном форуме. Так, ребята успешно справились с решением олимпиадных заданий и защитой исследовательских работ по истории и уверенно вошли в десятку лучших «юных историков». Кадет Антон Калинин стал дипломантом конференции, его исследовательская работа «История следственных органов Мурманской области (дореволюционный период)» была отмечена жюри «за интерес, глубокий и конкретный анализ истории силовых структур Мурманской области».
 Достигнутые кадетами результаты во многом стали возможны благодаря гостеприимству и слаженным действиям сотрудников следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области, обеспечивших безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних, комфортабельность их быта и питания на Нижегородской земле.
Взаимодействие сотрудников следственных органов из разных регионов России при проведении работы по патриотическому воспитанию кадет во многом способствует скорейшей реализации положений концепции о создании единой системы кадетского движения Следственного комитета Российской Федерации.


СУ СК РФ по Мурманской области 
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.96
Евро = 61.39
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.