В Коле состоялся региональный этап чемпионата Всероссийской баскетбольной лиги среди школьников

Яков Осетров.

В Коле - региональный этап чемпионата Всероссийской баскетбольной лиги среди школьников. Лучшие игроки встретились на финальной игре. Насколько популярен баскетбол, говорит статистика: если 4 года назад в лиге было 45 команд, то сегодня их уже 80. Это радует организаторов. Все команды-участники получат в качестве приза профессиональные мячи, а победители - форму и самое главное - путёвку на чемпионат Северо-Запада, который состоится в Архангельске, уже в марте.

Первый заместитель министра науки и образования Мурманской области Ирина Ковшира: "Победители определены - это команда юношей из Кировска и команда девушек из Полярных Зорь. Хочется отметить, что в 2015 году команда Полярных Зорь уже представляла Мурманскую область на Северо-Западе, она заняла 4 место. И мы очень надеемся, что этот опыт поможет достичь победных высот уже в этом году".