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01.03.2017 09:20

Жители Мурманской области в прошлом году сделали 420 тысяч запросов на получение госуслуг

Анастасия Ярославская.

Жители региона в прошлом году сделали 420 тысяч запросов на получение госуслуг, каждый девятый - в электронном виде. И это не предел. Ориентир - к концу 2018-го пустить через портал не менее 70%. Пользователи его работу оценивают положительно. По опросам среди обратившихся, плюсы ставят без малого 100%. В топе - услуги в сфере миграции, ГИБДД. Востребованы справки о наличии или отсутствии судимости. И практика показывает - выбор электронного способа подачи быстрее, удобнее и выгоднее .
Начальник ИЦ УМВД России по Мурманской области Ирина Руусалеп: "Информационным центром сокращены сроки для подготовки справки по обращениям от граждан, поступившем в электронном виде - до 10-15 дней вместо установленных 30. Это тоже существенно, потому что как правило, бывают такие ситуации, когда справка нужна очень-очень быстро и срочно".
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